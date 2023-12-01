НБУ повернув усю гривню в готівці, яку українці обміняли у Європі у 2022 році
Джерело:НБУ
НБУ та Національний банк Польщі завершили спільний проєкт з повернення готівкової гривні. Він полягав у тому, щоб Україна змогла обміняти назад свою нацвалюту, яку її громадяни залишили у європейських банках минулого року.
НБУ повернуло готівкову гривню
Тож НБУ вдалося повернути в Україну нацвалюту обміняну у європейських центральних банках в обсязі – 970 164 300 гривень.
Читайте також Який офіційний курс в останній день осені: вартість долара від НБУНагадаємо! У 2022 році НБУ уклав угоду з низкою країн, щоб дозволити українцям, які втікають від війни, обмінювати гривні на національні валюти держав у яких вони знаходяться.
До таких країн належать:
- Польща;
- Швейцарія;
- Бельгія;
- Латвія;
- Німеччина;
- Італія;
- Литва;
- Мальта;
- Швеція;
- Нідерланди.
Поки гроші не повернули Україні, їх накопичував Нацбанк Польщі – це перша фінансова установа, яка запровадила такий формат підтримки українців.
Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку
У одному зі своїх інтерв'ю Денис Шмигаль розповів про намір створити в Україні "воєнну економіку" за ізраїльським зразком.
До стратегічних планів входять такі тези:
- Україна має значні резерви природного газу та може бути "енергетичним хабом" для Європи;
- Для експорту зерна Україна здатна зменшити свою залежність від вразливих портів Чорного моря;
- Україна має потенціал посилити свій технологічний сектор, чого вже досягнуто у сфері виробництва дронів;
- Щодо занепокоєнь Європейського Союзу стосовно корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль впевнено заявив, що ці питання активно вирішуються.