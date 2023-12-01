НБУ повернув усю гривню в готівці, яку українці обміняли у Європі у 2022 році

1 грудня 2023, 12:10
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Джерело:

НБУ

НБУ та Національний банк Польщі завершили спільний проєкт з повернення готівкової гривні. Він полягав у тому, щоб Україна змогла обміняти назад свою нацвалюту, яку її громадяни залишили у європейських банках минулого року.

НБУ повернуло готівкову гривню

Тож НБУ вдалося повернути в Україну нацвалюту обміняну у європейських центральних банках в обсязі – 970 164 300 гривень.

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Нагадаємо! У 2022 році НБУ уклав угоду з низкою країн, щоб дозволити українцям, які втікають від війни, обмінювати гривні на національні валюти держав у яких вони знаходяться.

До таких країн належать:

  • Польща;
  • Швейцарія;
  • Бельгія;
  • Латвія;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Литва;
  • Мальта;
  • Швеція;
  • Нідерланди.

Поки гроші не повернули Україні, їх накопичував Нацбанк Польщі – це перша фінансова установа, яка запровадила такий формат підтримки українців.

Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку

У одному зі своїх інтерв'ю Денис Шмигаль розповів про намір створити в Україні "воєнну економіку" за ізраїльським зразком.

До стратегічних планів входять такі тези:

  • Україна має значні резерви природного газу та може бути "енергетичним хабом" для Європи;
  • Для експорту зерна Україна здатна зменшити свою залежність від вразливих портів Чорного моря;
  • Україна має потенціал посилити свій технологічний сектор, чого вже досягнуто у сфері виробництва дронів;
  • Щодо занепокоєнь Європейського Союзу стосовно корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль впевнено заявив, що ці питання активно вирішуються.

 

Автор: Тетяна Стельмах