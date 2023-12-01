НБУ повернув усю гривню в готівці, яку українці обміняли у Європі у 2022 році

НБУ та Національний банк Польщі завершили спільний проєкт з повернення готівкової гривні. Він полягав у тому, щоб Україна змогла обміняти назад свою нацвалюту, яку її громадяни залишили у європейських банках минулого року.

НБУ повернуло готівкову гривню

Тож НБУ вдалося повернути в Україну нацвалюту обміняну у європейських центральних банках в обсязі – 970 164 300 гривень.

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У 2022 році НБУ уклав угоду з низкою країн, щоб дозволити українцям, які втікають від війни, обмінювати гривні на національні валюти держав у яких вони знаходяться.

До таких країн належать:

Польща;

Швейцарія;

Бельгія;

Латвія;

Німеччина;

Італія;

Литва;

Мальта;

Швеція;

Нідерланди.

Поки гроші не повернули Україні, їх накопичував Нацбанк Польщі – це перша фінансова установа, яка запровадила такий формат підтримки українців.

Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку

У одному зі своїх інтерв'ю Денис Шмигаль розповів про намір створити в Україні "воєнну економіку" за ізраїльським зразком.

До стратегічних планів входять такі тези: