НБУ вернуло наличную гривну

Так что НБУ удалось вернуть в Украину нацвалюту обмененную в европейских центральных банках в объеме – 970 164 300 гривен.

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К таким странам относятся:

  • Польша;
  • Швейцария;
  • Бельгия;
  • Латвия;
  • Германия;
  • Италия;
  • Литва;
  • Мальта;
  • Швеция;
  • Нидерланды.

Пока деньги не вернули Украине, их накапливал Нацбанк Польши – это первое финансовое учреждение, которое ввело такой формат поддержки украинцев.

Шмигаль хочет создать в Украине военную экономику

В одном из своих интервью Денис Шмигаль рассказал о намерение создать в Украине "военную экономику" по израильскому образцу.

В стратегические планы входят следующие тезисы:

  • Украина имеет значительные резервы природного газа и может быть энергетическим хабом для Европы;
  • Для экспорта зерна Украина способна снизить свою зависимость от уязвимых портов Черного моря;
  • Украина имеет потенциал усилить свой технологический сектор, что уже достигнуто в сфере производства дронов;
  • Относительно обеспокоенностей Европейского Союза относительно коррупции в непрозрачном государственном секторе, Шмигаль уверенно заявил, что эти вопросы активно решаются.