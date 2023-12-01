НБУ вернуло наличную гривну
Так что НБУ удалось вернуть в Украину нацвалюту обмененную в европейских центральных банках в объеме – 970 164 300 гривен.
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К таким странам относятся:
- Польша;
- Швейцария;
- Бельгия;
- Латвия;
- Германия;
- Италия;
- Литва;
- Мальта;
- Швеция;
- Нидерланды.
Пока деньги не вернули Украине, их накапливал Нацбанк Польши – это первое финансовое учреждение, которое ввело такой формат поддержки украинцев.
Шмигаль хочет создать в Украине военную экономику
В одном из своих интервью Денис Шмигаль рассказал о намерение создать в Украине "военную экономику" по израильскому образцу.
В стратегические планы входят следующие тезисы:
- Украина имеет значительные резервы природного газа и может быть энергетическим хабом для Европы;
- Для экспорта зерна Украина способна снизить свою зависимость от уязвимых портов Черного моря;
- Украина имеет потенциал усилить свой технологический сектор, что уже достигнуто в сфере производства дронов;
- Относительно обеспокоенностей Европейского Союза относительно коррупции в непрозрачном государственном секторе, Шмигаль уверенно заявил, что эти вопросы активно решаются.