НБУ зменшив чистий продаж валюти на міжбанку

У лютому 2025 року Національний банк України скоротив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу скоротився до 3,058 мільярда.

Скільки валюти продав НБУ

За місяць НБУ продав 3,058 мільярда доларів, що на 18,5% менше, ніж у січні, коли обсяг продажу становив 3,75 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Для порівняння, в січні обсяг продажу валюти також скоротився – на 30% у порівнянні з груднем 2024 року, коли НБУ продав 5,3 мільярда доларів.

Грудневий показник у 5,3 мільярда доларів став рекордним за рік, адже в листопаді регулятор продав удвічі менше – 2,7 мільярда доларів.

Отже, грудень став місяцем рекордних валютних інтервенцій, що було викликано підвищеним попитом на долари та євро, ймовірно, через сезонні фактори, потреби імпортерів та фінансові операції бізнесу наприкінці року.

Зауважте! Загалом за підсумками 2024 року Національний банк продав понад 35,1 мільярда доларів для стабілізації валютного ринку та утримання курсу гривні. Ці операції були спрямовані на підтримку економічної рівноваги, адже під час війни Україна продовжує стикатися зі значним дефіцитом валюти.