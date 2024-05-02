Нацбанк на чверть збільшив продаж валюти із резервів

Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 2,283 мільярда доларів минулого місяця. Відповідно обсяг продажів став на 27,7% вищим, ніж у березні – 1,788 мільярда доларів.

НБУ продав валюту

Від початку року НБУ продав на міжбанку 8,112 мільярда доларів. З початку року Україна отримала 11,8 мільярда доларів, відповідно з них ці витрати й були компенсовані.

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Курс долара у квітні

НБУ стабільно реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Через це курс долара у квітні на міжбанку зріс десь на 60 копійок до 39,60 гривні.

Натомість офіційний курс формується за підсумками торгів на міжбанку. За місяць курс зріс на 1,1% із 39,22 гривні до 39,66 гривні станом на 30 квітня.

Історичний максимум було зафіксовано 22 квітня – 39,78 гривні, але в кінці курс все-таки знизився.

Курс долара 2 травня

Протягом доби курс долара майже не змінився, проте купівля в обмінниках впала на 16 копійок.