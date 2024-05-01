Як почати відкладати гроші

Здається, що у тому, аби відкладати частину доходу немає нічого важкого. Насправді ж "втрата" навіть 10% від звичного бюджету, може вагомо вплинути на звичний ритм життя.

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Щоб розпочати заощаджувати, потрібно:

Визначити "комфортну" суму для відкладень. Непотрібно заощаджувати 10% від доходу, якщо це сильно впливає на ваші можливості. Краще розпочати з 3/5% і поступово збільшувати суму.

Непотрібно заощаджувати 10% від доходу, якщо це сильно впливає на ваші можливості. Краще розпочати з 3/5% і поступово збільшувати суму. "Заблокувати" відкладенні кошти. Найкраще не складати їх у конверт вдома, а відкрити депозит у перевіреному банку і перераховувати гроші туди.

Найкраще не складати їх у конверт вдома, а відкрити депозит у перевіреному банку і перераховувати гроші туди. Гасіть борги поступово. Максимально знизьте суму, яку вам доведеться щомісячно віддавати за кредит. Краще не "виходити в 0" в кінці місяця.

Максимально знизьте суму, яку вам доведеться щомісячно віддавати за кредит. Краще не "виходити в 0" в кінці місяця. Відкладайте "зайві" гроші. Бонуси та премії мають стати частиною ваших заощаджень.

Зауважте! Якщо вам вдалося погасити кредит, не поспішайте вводити суму платежів у свій дохід. Краще продовжуйте виплачувати ці кошти, але уже на власний накопичувальний рахунок.

Як розподіляти місячний бюджет

Першочергово ви маєте визначити ваш прожитковий мінімум – сталу суму, яку можна витрачати протягом місяця. Уявіть, що ці кошти надходять вам як зарплата, а усе "зайве" одразу відправляється у скарбничку.

Для того аби ефективно розподілити гроші, розкладіть їх по умовним конвертам:

Обов'язкові витрати. У цю категорію входить оренда, комуналка, закупка продуктів, косметичних засобів та побутової хімії, платежі по кредитах, аліменти і т.д. Розваги. В цьому конверті мають бути кошти, які ви зможете витратити на будь-які розважальні події, наприклад, похід у кіно. Заощадження. Ці кошти ви не можете чіпати ні при яких обставинах.

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