Курс валют у банках
- Станом на ранок 1 травня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (-10 копійок проти 30 квітня), а продаж – 39,90 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (-9 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,85 гривні (+2 копійки).
- Євро купують за 42,73 гривні (-2 копійки), а продають за 42,90 гривні (-3 копійки).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,25 гривні (-19 копійок), а продають – за 39,90 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,25 гривні (-39 копійок), а продаж – 42,95 гривні (-2 копійки).
Долар у травні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на ситуацію на валютному ринку у травні може вплинути обсяг отримання макрофінансової підтримки.
Крім того, Лєсовий прогнозує, що у першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята" – перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%.
Ймовірно, що у перші 10 днів травня курси валют незначно знизяться. А вже після свят можуть повернутися до квітневих коридорів.
Банкір додає, що коридори коливання американської валюти можуть бути в таких межах:
- на міжбанку – 39 – 41 гривня,
- на готівковому ринку – 39 – 41 гривня.