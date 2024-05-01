Курс валют у банках

Станом на ранок 1 травня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (-10 копійок проти 30 квітня), а продаж – 39,90 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,85 гривні (+2 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (+2 копійки). Євро купують за 42,73 гривні (-2 копійки), а продають за 42,90 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,25 гривні (-19 копійок), а продають – за 39,90 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,25 гривні (-39 копійок), а продаж – 42,95 гривні (-2 копійки).

Долар у травні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на ситуацію на валютному ринку у травні може вплинути обсяг отримання макрофінансової підтримки.

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Крім того, Лєсовий прогнозує, що у першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята" – перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ймовірно, що у перші 10 днів травня курси валют незначно знизяться. А вже після свят можуть повернутися до квітневих коридорів.

Банкір додає, що коридори коливання американської валюти можуть бути в таких межах:

на міжбанку – 39 – 41 гривня,

– 39 – 41 гривня, на готівковому ринку – 39 – 41 гривня.

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