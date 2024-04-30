Курс валют у банках

Станом на ранок 30 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (+5 копійок проти 29 квітня), а продаж – 39,95 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,35 гривні (-15 копійок), а продаж – у середньому за 42,99 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,70 гривні (-10 копійок), а продаж – 39,83 гривні (-7 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 42,75 гривні (-5 копійок), а продають за 42,93 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,55 гривні (+7 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+7 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,68 гривні (без змін), а продаж – 43,03 гривні (+9 копійок).

Що буде з доларом цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що протягом майже всього тижня вартість долара знаходилася у вузькому коридорі 39,75 – 39,90 долара. А цього тижня банкірка очікує, що з боку населення попит на валюту підвищиться. Це відбудеться через період масової виплати українцям зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати, з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.

Цього тижня слід чекати на помірне зростання готівкового курсу, додає Золотько.

Зверніть увагу! Прогнозується, що коливання валюти буде в межах 39,60 – 40,30 гривні.