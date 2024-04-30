Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (+5 копеек против 29 апреля), а продажа – 39,95 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,35 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 42,99 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,70 гривны (-10 копеек), а продажа – 39,83 гривны (-7 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают за 42,75 гривны (-5 копеек), а продают за 42,93 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,55 гривны (+7 копеек), а продают – за 39,95 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,68 гривны (без изменений), а продажа – 43,03 гривны (+9 копеек).

Что будет с долларом на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в течение почти всей недели стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75 – 39,90 доллара. А на этой неделе банкир ожидает, что со стороны населения спрос на валюту повысится. Это произойдет из-за периода массовой выплаты украинцам зарплат, пенсий и другой социальной помощи.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank С одной стороны, накануне Пасхи украинцы потребуют больше свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.

На этой неделе следует ожидать умеренного роста наличного курса, добавляет Золотько.

Обратите внимание! Прогнозируется, что колебания валюты будет в пределах 39,60 – 40,30 гривны.