Чи буде дорожчати м'ясо

У коментарі для 24 Каналу аналітик Максим Гопка розповів, що з усіх видів м’яса на сьогодні може зрости попит на свинину, а курятина буде коливатися в ціні.

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Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Зараз ціна дуже динамічна. На початку місяця вона становила 223 гривень за кілограм (ошийок свинячий), в середині місяця досягла піка – 245 гривень за кілограм, й знов просіла до 221 гривні.

Як зазначає експерт, на це вплинули погодні умови. Зараз закупівельні ціни доволі помірні й сильної активності не спостерігається.

Ціна за ошийок свинячий до Великодня може складати не більше 250 гривень за кілограм,

до Великодня може складати не більше за кілограм, Ціна на філе куряче складатиме 150 – 160 гривень за кілограм.

Скільки коштуватиме домашня ковбаса на Великдень

Як розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко, передає 24 Канал, найдорожчими продуктами перед Великоднем будуть деякі м'ясні вироби.

Йдеться про буженину та домашню ковбасу, які суттєво додали в ціні у передсвятковий період порівняно з минулим роком.

Нагадуємо, що у 2023 році домашня ковбаса перед Великоднем коштувала 175 гривень за пів кілограма, буженина – 219,50 гривні за пів кілограма, а за сало потрібно було віддати до 110 гривень за пів кіло.

Цьогоріч прогнозується, що ціни на м'ясні делікатеси можуть бути такими: