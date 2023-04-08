У скільки обійдеться м'ясо до великоднього кошика

Як розповів 24 Каналу Юрій Лупенко, академік НААН, традиційні домашня ковбаса та буженина будуть одними із найдорожчими перед святами:

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До прикладу, домашня ковбаса коштує 175 гривень за пів кілограма. Виходить що за кіло потрібно буде заплатити в межах 340 – 400 гривень,

буженина – 219,50 гривні за пів кілограма, а за кіло – 425 – 459 гривень.

Сало теж подорожчало: за пів кіло потрібно віддати до 110 гривень.

Якщо порівнювати теперішні ціни на м'ясо із цінами у 2022 році, то буженина зросла на 31%, домашня ковбаса – на 9,4%, а сало – на 38,4%.

Купівельна спроможність середньостатистичного українця дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити,

– каже Лупенко.

Крім того, великодній кошик для чотирьох осіб у 2023 році обійдеться у суму 1 208,78 гривні. Це на 24,4% дорожче, ніж було торік. Вартість великоднього кошика у 2023 році / Інфографіка 24 каналу

Ціни на м'ясо зросли на 5–7%

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, напередодні великодніх свят ціни на м'ясо зросли в межах 5–7%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З початком року у роздрібній мережі всі види м’яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та соленого сала. Ціни на них зменшилися на 0,3–2,8%.

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Зараз яловичина, а це гуляш та ребра, й також свинина (лопатка та ошийок) здорожчали від початку 2023 року на 1–3%. Цікаво, що у лютому відмічалось навіть зниження цін. А от курятина – гомілки та стегна – від початку 2023 року зросла в ціні на 5–10%.