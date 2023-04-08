Во сколько обойдется мясо в пасхальную корзину

Как рассказал 24 Каналу Юрий Лупенко, академик НААН, традиционные домашняя колбаса и буженина будут одними из самых дорогих перед праздниками:

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К примеру, домашняя колбаса стоит 175 гривен за полкилограмма. Выходит, что за кило нужно будет заплатить в пределах 340 – 400 гривен,

буженина – 219,50 гривны за полкилограмма, а за кило – 425 – 459 гривен.

Сало тоже подорожало: за полкило нужно отдать до 110 гривен.

Если сравнивать нынешние цены на мясо с ценами в 2022 году, то буженина выросла на 31%, домашняя колбаса – на 9,4%, а сало – на 38,4%.

Покупательная способность среднестатистического украинца очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами, поэтому при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить.

– говорит Лупенко.

Кроме того, пасхальная корзина для четырех человек в 2023 году обойдется в сумму 1208,78 гривны. Это на 24,4% дороже, чем в прошлом году. Стоимость пасхальной корзины в 2023 году / Инфографика 24 канала

Цены на мясо выросли на 5–7%

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, в канун пасхальных праздников цены на мясо выросли в пределах 5–7%.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3–2,8%.

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Сейчас говядина, а это гуляш и ребра, и свинина (лопатка и ошеек) подорожали с начала 2023 года на 1–3%. Любопытно, что в феврале отмечалось даже понижение цен. А вот курятина – голени и бедра – с начала 2023 года выросла в цене на 5–10%.