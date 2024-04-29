Курс валют у банках

Станом на ранок 29 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,45 гривні (+5 копійок проти 26 квітня), а продаж – 39,90 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,50 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 42,99 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні (+3 копійки), а продаж – 39,90 гривні (без змін).

(+3 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 42,80 гривні (без змін), а продають за 42,97 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,55 гривні (+5 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,65 гривні (-4 копійки), а продаж – 43,05 гривні (без змін).

Що буде з курсом у травні

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у травні можливе подальше послаблення у валютному регулюванні, що буде мати певний вплив на ринок.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто регулятор "дасть більше волі" ринку при курсоутворенні на міжбанку.

Втік, за словами банкіра, значних змін щодо курсу не варто очікувати. Навіть попри процес кволої девальвації.