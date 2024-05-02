НБУ продал валюту

С начала года НБУ продал на межбанке 8,112 миллиарда долларов. С начала года Украина получила 11,8 миллиарда долларов, соответственно из них эти расходы и были компенсированы.

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Курс доллара в апреле

НБУ стабильно реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Поэтому курс доллара в апреле на межбанке вырос где-то на 60 копеек до 39,60 гривны.

Зато официальный курс формируется по итогам торгов на межбанке. За месяц курс вырос на 1,1% с 39,22 гривны до 39,66 гривны по состоянию на 30 апреля.

Исторический максимум был зафиксирован 22 апреля – 39,78 гривны, но в конце курс все-таки снизился.

Курс доллара 2 мая

В течение суток курс доллара почти не изменился, однако покупка в обменниках упала на 16 копеек.