Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 мая, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 1 мая), а продажа – 39,90 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,77 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,87 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 42,73 гривны (без изменений), а продают за 42,90 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,25 гривны (-16 копеек), а продают – за 39,85 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,25 гривны (-16 копеек), а продажа – 43 гривны (+11 копеек).

Доллар перед Пасхой

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, на прошлой неделе стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75 – 39,90 доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Также недавно НБУ объявил о решении снизить учетную ставку до 13,5% (на 1%). Это было реакцией на снижение темпов инфляции в марте и положительное решение о предоставлении помощи со стороны США. Такое решение по ставке оказалось более глубоким, чем прогнозировал рынок и это оказало определенную поддержку для доллара.

Золотько ожидает, что на этой неделе спрос среди населения на валюту возрастет.

С одной стороны – накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты,

– накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, С другой стороны – девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.

В середине недели следует ожидать умеренный рост наличного курса. В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривны,

– спрогнозировала банкир.

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