Майже мільярд доларів: НБУ купив готівку на міжбанку

НБУ провів чергові операції купівлі-продажу готівки на міжбанківському валютному ринку. Обсяги виявилися меншими ніж минулого тижня.

Скільки НБУ продав валюти

З 22 по 26 січня НБУ продав на міжбанку 421,3 мільйона доларів, що на 109,7 мільйона доларів менше ніж попереднього тижня. За цей же період регулятор купив 520 тисяч доларів, що наразі найвищий показник за рік.

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Від початку 2024 року Нацбанк встиг продати 2,4 мільярда доларів та купити майже 1,2 мільярда доларів готівкової валюти.

У НБУ розповіли, що було з інфляцією 2023 року

25 січня НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 15%. Таким чином регулятор хоче підтримати курсову стійкість, зберегти помірну інфляцію та виведення її на рівень 5%.

У 2023 році інфляційний тиск суттєво знизився, попри війну. Наприклад у листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі й залишилася такою до кінця року.

На таку тенденцію вплинули 3 фактори:

високі врожаї;

зниження світових цін на енергоносії;

мораторій на підвищення тарифів на окремі ЖКП.

У регуляторі також повідомили, що сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить про вагомий вплив послідовної монетарної політики НБУ, а саме – заходів із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів.