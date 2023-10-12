НБУ скасував фіксований курс: як це позначиться на ціні житла восени

Наразі НБУ вживає заходів, аби лібералізація валютного ринку не супроводжувалася різкими курсовими змінами. Прогнозовано курс перебуватиме й надалі близько поточного коридору, тож скасування фіксованого курсу валют не вплине на вартість житла на первинному ринку.

Експерт з ринку нерухомості Володимир Семенцов зауважив, що режим "керованої гнучкості" зберігає за НБУ можливість здійснення тактичних заходів, спрямованих на задоволення попиту на валюту, передає 24 Канал.

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Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Відтак очікується, що у найближчий місяць допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний "коридор" збережеться в межах 38 – 39,5 гривень за долар.

Яка ситуація на ринку нерухомості буде восени

Семенцов зауважує, що ціноутворення на первинному ринку житла базується на курсі долара, тож перехід від фіксованого до гнучкого курсу не не вплине на вартість квадратного метра. Також, зважаючи на досить низький рівень попиту та умови війни, протягом другої половини жовтня та в листопаді глобальні зміни у вартості житла на первинному ринку малоймовірні.

Як і протягом 9 місяців 2023 року рівень попиту складає максимум одну третю від довоєнного рівня. А в загальному співвідношенні з наявною пропозицією – це лише 15 – 20%. І у найближчій перспективі зростання попиту є малоймовірним,

– підкреслив фахівець.

Яка фактори впливають на рівень попиту

локація з максимальною захищеністю від можливих ракетних обстрілів та "шахедних" атак (західні регіони країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи ППО);

від можливих ракетних обстрілів та "шахедних" атак (західні регіони країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи ППО); якість об'єкта будівництва (клас об'єкта, поверховість, використовувані будматеріали, створювані об'єкти інфраструктури, наявність рекреаційного потенціалу тощо);

(клас об'єкта, поверховість, використовувані будматеріали, створювані об'єкти інфраструктури, наявність рекреаційного потенціалу тощо); ціна та площа квартир (найбільш затребуваними є оселі площею від 40 до 70 метрів квадратних);

(найбільш затребуваними є оселі площею від 40 до 70 метрів квадратних); способи придбання (розвинені гнучкі програми із розтермінування, наявність спільних іпотечних програм з комерційними банками, знижки та акційні пропозиції);

(розвинені гнучкі програми із розтермінування, наявність спільних іпотечних програм з комерційними банками, знижки та акційні пропозиції); реноме девелопера: активність будівництва попри надскладні воєнні умови, відкритість та демократична поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку широкомасштабного вторгнення.

Наявний попит на ринку нерухомості розподілений нерівномірно: понад 70% покупців цікавлять квартири в уже зведених будинках, або в ЖК чи окремих чергах ЖК на завершальних стадіях будівництва (з рівнем готовності від 70% та очікуваним введенням в експлуатацію до кінця першого півріччя 2024 року).