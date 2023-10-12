Эксперт по рынку недвижимости Владимир Семенцов отметил, что режим "управляемой гибкости" сохраняет за НБУ возможность осуществления тактических мер, направленных на удовлетворение спроса на валюту, передает 24 Канал.

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Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Следовательно, ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный "коридор" сохранится в пределах 38 – 39,5 гривен за доллар.

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Семенцов отмечает, что ценообразование на первичном рынке жилья базируется на курсе доллара, поэтому переход от фиксированного к гибкому курсу не повлияет на стоимость квадратного метра. Также, учитывая достаточно низкий уровень спроса и условия войны, во второй половине октября и в ноябре глобальные изменения в стоимости жилья на первичном рынке маловероятны.

Как и в течение 9 месяцев 2023 года, уровень спроса составляет максимум одну третью от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением – это всего 15 – 20%. И в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен,

– подчеркнул специалист.

Интересно! Спрос на рынке недвижимости распределен неравномерно: более 70% покупателей интересуют квартиры в уже возведенных домах, в ЖК или отдельных очередях ЖК на завершающих стадиях строительства (с уровнем готовности от 70% и ожидаемым вводом в эксплуатацию к концу первого полугодия 2024 года).

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