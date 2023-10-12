Курс валют у банках

Станом на 12 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 11 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,05 гривень (+5 копійок), а продають в середньому за 40,8 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (-34 копійки), а продаж – 38,25 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-34 копійки), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,9 гривні (-35 копійок), а продаж – 40,9 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-5 копійок), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 40,45 гривні (без змін), а продають за 40,65 гривні (-1 копійка).

Яким може бути офіційний курс долара

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман розповів, що перехід від фіксованого курсу до гнучкого курсу – це позитивний момент для економіки України.

Втім експерт додає, що не варто чекати на те, що курс може різко подорожчати. Нацбанк контролює ситуацію, а тому скуповувати валюту населенню масово не варто.

Олег Гетман Спеціаліст Економічної експертної платформи Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати курс.

Гетман прогнозує, що можливий коридор долара буде на рівні 37 – 37,5 гривні. І його можуть втримувати довго.

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