"НБУ виконав необхідні структурні маяки вчасно", – Пишний про програму МВФ

НБУ вчасно виконав структурні маяки за програмою розширеного фінансування з МВФ. Таку заяву зробив голова НБУ Андрій Пишний.

Сьомий перегляд програми МВФ

Він також повідомив, що в Україні розпочалась робота місії Міжнародного валютного фонду щодо сьомого перегляду програми, пише 24 канал з посиланням на Пишного.

НБУ виконав необхідні структурні маяки вчасно. Перший стосується комплексу заходів для створення рамкової програми фінансового оздоровлення банків у співробітництві з ФГВФО та Міністерством фінансів,

– розповів очільник Нацбанку.

Другий маяк – це розроблення методології наглядової оцінки ризиків. Вона потрібна для визначення пріоритетів наглядової діяльності. На підставі даної методології сформували відповідний план наглядових дій щодо банків на 2025 рік.

Ще один структурний маяк – у роботі. Термін його виконання – травень, і ми рухаємося в належному темпі,

– запевнив Андрій Пишний.

Він написав, що НБУ також має комплекс інструментів та заходів, які застосовує, зокрема для розвороту інфляції та підтримання стійкості валютного ринку. Ба більше, Національний банк готовий обговорити ці питання з МВФ.

Важливо! Крім того, планується під час місії охопити питання розвитку інфраструктури ринків капіталу, стратегічного розвитку ринку іпотеки та регулювання віртуальних активів.