Седьмой пересмотр программы МВФ

Он также сообщил, что в Украине началась работа миссии Международного валютного фонда по седьмому пересмотру программы, пишет 24 канал со ссылкой на Пышного.

НБУ выполнил необходимые структурные маяки вовремя. Первый касается комплекса мер для создания рамочной программы финансового оздоровления банков в сотрудничестве с ФГВФЛ и Министерством финансов,

– рассказал глава Нацбанка.

Второй маяк – это разработка методологии надзорной оценки рисков. Она нужна для определения приоритетов надзорной деятельности. На основании данной методологии сформировали соответствующий план надзорных действий в отношении банков на 2025 год.

Еще один структурный маяк – в работе. Срок его выполнения – май, и мы движемся в надлежащем темпе,

– заверил Андрей Пышный.

Он написал, что НБУ также имеет комплекс инструментов и мер, которые применяет, в частности для разворота инфляции и поддержания устойчивости валютного рынка. Более того, Национальный банк готов обсудить эти вопросы с МВФ.

Важно! Кроме того, планируется во время миссии охватить вопросы развития инфраструктуры рынков капитала, стратегического развития рынка ипотеки и регулирования виртуальных активов.