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22 липня, 15:42
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НБУ випустив 5 гривень із легендарним дроном, який наводить жах на окупантів

Ірина Гайдук
Основні тези
  • НБУ випустив сувенірну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire" номіналом 5 гривень, присвячену ударному дрону української розробки.

  • Вона виготовлена тиражем 50 000 штук, купити монету можна за ціною 178 гривень, обмеженою кількістю в одні руки.

     

Нацбанк запустив у продаж нову монету номіналом 5 гривень. На ній увіковічили відомий дрон української розробки, який ЗСУ використовують для знищення техніки й живої сили ворога.

Які 5 гривень продає НБУ? 

Сувенірна монета отримала назву "Українська бавовна. БПЛА Vampire". Вона коштує 178 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ

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Ця пам’ятна монета вшановує внесок українських інженерів, розробників військових та технологічних рішень, що змінюють хід сучасної війни, посилюючи обороноздатність держави, 
– зазначає НБУ.

  • Пам'ятні 5 гривень увійшли до серії "Збройні сили України".
  • Вони присвячені ударному українському гексакоптеру “Vampire”.
  • Продаж монети обмежений – в одні руки можна придбати лише один екземпляр. 

Що відомо про дрон Vampire?

Багатоцільовий ударний дрон “Vampire” був розроблений у 2022 році. Він добре зарекомендував себе як засіб точкового ураження та дистанційного мінування.

Відомий своєю здатністю нести й скидати різні типи снарядів, що дозволяє вражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу бронетехніку. Російські окупанти бояться появи дрона і навіть прозвали його "Баба-Яга" через здатність діяти вночі та високу ефективність. 

Як виглядає нова монета? 

Нові 5 гривень мають на лицьовій стороні зображення понівеченої землі з кратерами від вибухів, окопами та палаючим російським танком. Над цією картиною "завис" БПЛА "Vampire". 

Також га аверсі присутні такі елементи: 

  • малий Державний Герб України;
  • напис "Україна";
  • номінал 5 гривень;
  • 2025 рік – рік карбування монети;
  • та логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку. 

Аверс монети "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / НБУ

На зворотному боці монети (реверсі) зображений сам безпілотник Vampire на фоні хмари з блискавками. Дрон у польоті скидає боєприпаси. У верхній частині розмішено назву гексакоптера. 

Реверс монети "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / НБУ

Варто знати! Нові пам'ятні 5 гривень зроблені зі сплаву міді, цинку та нікелю, який називається нейзильбер. Монету випустили тиражем 50 000 штук і продають у сувенірній упаковці. 