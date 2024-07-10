Офіційний курс долара тримається на новому рівні

Після того, як євро та долар побили рекорди, сягнувши максимуму, НБУ на завтра знизив вартість валют, але несуттєво.

Офіційний курс 10 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,76 гривні за долар. Вартість долара виросла на 6 копійок проти 9 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,08 гривні, що на 1 копійку більше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 11 липня:

долар – 40,71 гривні,

євро – 44,07 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 9 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,55 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,45 гривні , а продаж – 41 гривню.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,87 гривні, а продаж – 40,97 гривні.

Яким буде курс у липні

Як ще раніше розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, влітку варто очікувати затишшя на валютному ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

На початок липня прогнозувалося, що курс на міжбанку буде в діапазоні 40 – 41 гривні за долар, а 43 – 45 гривні за євро.

Цікаво, що банкір додав, що саме цього місяця стане помітним інфляційний тиск, що був викликаний здорожчанням електротарифів та зростанням акцизів на пальне.

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