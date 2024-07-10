Офіційний курс 10 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,76 гривні за долар. Вартість долара виросла на 6 копійок проти 9 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,08 гривні, що на 1 копійку більше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 11 липня:

долар – 40,71 гривні,

євро – 44,07 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 9 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,55 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,45 гривні , а продаж – 41 гривню.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,87 гривні, а продаж – 40,97 гривні.

Яким буде курс у липні

Як ще раніше розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, влітку варто очікувати затишшя на валютному ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

На початок липня прогнозувалося, що курс на міжбанку буде в діапазоні 40 – 41 гривні за долар, а 43 – 45 гривні за євро.

Цікаво, що банкір додав, що саме цього місяця стане помітним інфляційний тиск, що був викликаний здорожчанням електротарифів та зростанням акцизів на пальне.

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