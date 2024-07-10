Официальный курс 10 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,76 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 6 копеек против 9 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,08 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.
Какой официальный курс доллара и евро 11 июля:
- доллар – 40,71 гривны,
- евро – 44,07 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 9 июля курс доллара таков:
- В банках покупка составляет 40,55 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,45 гривны, а продажа – 41 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,87 гривны, а продажа – 40,97 гривны.
Каким будет курс в июле
Как еще раньше рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, летом стоит ожидать затишья на валютном рынке.
Учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах.
На начало июля прогнозировалось, что курс на межбанке будет в диапазоне 40 – 41 гривны за доллар, а 43 – 45 гривен за евро.
Интересно, что банкир добавил, что именно в этом месяце станет заметным инфляционное давление, что был вызван подорожанием электротарифов и ростом акцизов на топливо.