Официальный курс 10 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,76 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 6 копеек против 9 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,08 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 11 июля:

доллар – 40,71 гривны,

евро – 44,07 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 9 июля курс доллара таков:

В банках покупка составляет 40,55 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,45 гривны , а продажа – 41 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,87 гривны, а продажа – 40,97 гривны.

Каким будет курс в июле

Как еще раньше рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, летом стоит ожидать затишья на валютном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах.

На начало июля прогнозировалось, что курс на межбанке будет в диапазоне 40 – 41 гривны за доллар, а 43 – 45 гривен за евро.

Интересно, что банкир добавил, что именно в этом месяце станет заметным инфляционное давление, что был вызван подорожанием электротарифов и ростом акцизов на топливо.

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