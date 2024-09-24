Нацбанк встановив тимчасовий ліміт на перекази: кого це стосується

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України запроваджує тимчасовий ліміт на перекази між фізичними особами "з картки на картку". Нововведення триватиме пів року.

Яким буде новий ліміт

Національний банк повідомляє, що максимальна сума переказів "з картки на картку" становитиме 150 000 гривень на місяць.

Читайте також Які документи потрібні для оформлення пенсії у 2024 році

Цей ліміт введено для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Він буде діяти лише для переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.

Ліміт не стосуватиметься:

рахунків волонтерів, що відповідають визначеним критеріям;

осіб з підтвердженими щомісячними доходами, які перевищують встановлену суму;

переказів між власними рахунками клієнта в одному банку;

переказів юридичних осіб.

Операції за реквізитами IBAN також не підлягатимуть обмеженням.

Зауважте! Згідно з даними НБУ, 98% клієнтів банків щомісяця здійснюють перекази, що не перевищують зазначену суму, тому в банку вважають, що ці обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.