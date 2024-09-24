Каким будет новый лимит

Национальный банк сообщает, что максимальная сумма переводов "с карты на карту" составит 150 000 гривен в месяц.

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Этот лимит введен для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Он будет действовать только для переводов между счетами в одном банке в пользу других физических лиц.

Лимит не будет касаться:

счетов волонтеров, соответствующих определенным критериям;

лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, которые превышают установленную сумму;

переводов между собственными счетами клиента в одном банке;

переводов юридических лиц.

Операции по реквизитам IBAN также не будут подлежать ограничениям.

Обратите внимание! Согласно данным НБУ, 98% клиентов банков ежемесячно осуществляют переводы, не превышающие указанную сумму, поэтому в банке считают, что эти ограничения не повлияют на их финансовую активность.