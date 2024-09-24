Каким будет новый лимит
Национальный банк сообщает, что максимальная сумма переводов "с карты на карту" составит 150 000 гривен в месяц.
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Этот лимит введен для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Он будет действовать только для переводов между счетами в одном банке в пользу других физических лиц.
Лимит не будет касаться:
- счетов волонтеров, соответствующих определенным критериям;
- лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, которые превышают установленную сумму;
- переводов между собственными счетами клиента в одном банке;
- переводов юридических лиц.
Операции по реквизитам IBAN также не будут подлежать ограничениям.
Обратите внимание! Согласно данным НБУ, 98% клиентов банков ежемесячно осуществляют переводы, не превышающие указанную сумму, поэтому в банке считают, что эти ограничения не повлияют на их финансовую активность.