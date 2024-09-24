Яким буде новий ліміт

Національний банк повідомляє, що максимальна сума переказів "з картки на картку" становитиме 150 000 гривень на місяць.

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Цей ліміт введено для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Він буде діяти лише для переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.

Ліміт не стосуватиметься:

рахунків волонтерів, що відповідають визначеним критеріям;

осіб з підтвердженими щомісячними доходами, які перевищують встановлену суму;

переказів між власними рахунками клієнта в одному банку;

переказів юридичних осіб.

Операції за реквізитами IBAN також не підлягатимуть обмеженням.

Зауважте! Згідно з даними НБУ, 98% клієнтів банків щомісяця здійснюють перекази, що не перевищують зазначену суму, тому в банку вважають, що ці обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.