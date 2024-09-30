Нацбанк ввів ліміт на перекази фізичних осіб: яке обмеження діятиме

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить тимчасовий ліміт на перекази між фізичними особами "з картки на картку". Це нововведення діятиме протягом шести місяців.

Яким буде новий ліміт

Національний банк повідомляє, що максимальна сума переказів "з картки на картку" не перевищуватиме 150 000 гривень на місяць.

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Цей ліміт запроваджено для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Він стосуватиметься лише переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.

Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки,

– кажуть в НБУ.

Ліміт не стосуватиметься:

рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям;

осіб з підтвердженими щомісячними доходами, що перевищують встановлену суму;

переказів між власними рахунками клієнта в одному банку;

переказів юридичних осіб.

Операції, що проводяться за реквізитами IBAN, також не підлягатимуть цим обмеженням.

Зауважте! За даними НБУ, 98% клієнтів банків щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму, тому в банку вважають, що ці обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.