Яким буде новий ліміт

Національний банк повідомляє, що максимальна сума переказів "з картки на картку" не перевищуватиме 150 000 гривень на місяць.

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Цей ліміт запроваджено для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Він стосуватиметься лише переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.

Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки,

– кажуть в НБУ.

Ліміт не стосуватиметься:

рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям;

осіб з підтвердженими щомісячними доходами, що перевищують встановлену суму;

переказів між власними рахунками клієнта в одному банку;

переказів юридичних осіб.

Операції, що проводяться за реквізитами IBAN, також не підлягатимуть цим обмеженням.

Зауважте! За даними НБУ, 98% клієнтів банків щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму, тому в банку вважають, що ці обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.