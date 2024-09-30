Яким буде новий ліміт
Національний банк повідомляє, що максимальна сума переказів "з картки на картку" не перевищуватиме 150 000 гривень на місяць.
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Цей ліміт запроваджено для запобігання використанню платіжних систем у злочинних цілях. Він стосуватиметься лише переказів між рахунками в одному банку на користь інших фізичних осіб.
Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки,
– кажуть в НБУ.
Ліміт не стосуватиметься:
- рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям;
- осіб з підтвердженими щомісячними доходами, що перевищують встановлену суму;
- переказів між власними рахунками клієнта в одному банку;
- переказів юридичних осіб.
Операції, що проводяться за реквізитами IBAN, також не підлягатимуть цим обмеженням.
Зауважте! За даними НБУ, 98% клієнтів банків щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму, тому в банку вважають, що ці обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.