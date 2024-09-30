Що відбувалось на валютному ринку в кінці вересня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на минулому тижні регулятор посилив присутність на ринку. Водночас подальшого зростання курсу так і не відбулося.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank У другій половині дня вівторка, коли потенціал підвищеного попиту було вичерпано, котирування почали знижуватися, що викликало відчутне посилення пропозиції іноземної валюти з боку експортерів та прискорило падіння котирувань. Відтак в наступні кілька днів вони опустилися з максимумів початку тижня на рівні 41,45 до 41,14 гривні за долар.

Золотько уточнює, що синхронно з міжбанком рухався й готівковий ринок. На початку минулого тижня вартість долара тут становила близько 41,70 гривень за долар.

Вже в середині тижня валюта подешевшала до 41,45 – 41,50 гривень за долар. До речі, через зниження вартості валюти, а також фактор кінця місяця статистика регулятора зафіксувала помірне зменшення обсягу чистої купівлі валюти населенням,

– наголошує банкірка.

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Що буде з валютним ринком на початку жовтня

Як зазначає Золотько, на цьому тижні імовірний зворотній курсовий тренд в усіх сегментах ринку. Зокрема, цьому буде сприяти перехідна дата та масовані виплати зарплат українцям. У другій половині цього тижня посилення попиту можна очікувати через погашення раніше розміщених випусків довгострокових ОВДП та виплату купона по кількох випусках держоблігацій.

За моїми оцінками, вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,40 – 41,90 гривень за долар,

– уточнює банкірка.

Золотько вважає, що котирування на міжбанку, а разом з ними й вартість готівкового долара помірно зростатимуть. Регулятор продовжить дотримуватись стратегії керованої гнучкості, покриваючи структурний дефіцит валюти, тому надто різкого курсового руху чекати не варто.