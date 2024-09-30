Что происходило на валютном рынке в конце сентября

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе регулятор усилил присутствие на рынке. При этом, дальнейшего роста курса так и не произошло.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Во второй половине дня вторника, когда потенциал повышенного спроса был исчерпан, котировки начали снижаться, что вызвало ощутимое усиление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и ускорило падение котировок. Поэтому в следующие несколько дней они опустились с максимумов начала недели на уровне 41,45 до 41,14 гривны за доллар.

Золотько уточняет, что синхронно с межбанком двигался и наличный рынок. В начале прошлой недели стоимость доллара здесь составляла около 41,70 гривны за доллар.

Уже в середине недели валюта подешевела до 41,45 – 41,50 гривны за доллар. Кстати, из-за снижения стоимости валюты, а также фактор конца месяца статистика регулятора зафиксировала умеренное уменьшение объема чистой покупки валюты населением,

– отмечает банкир.

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Как отмечает Золотько, на этой неделе вероятен обратный курсовой тренд во всех сегментах рынка. В частности, этому будет способствовать переходная дата и массированные выплаты зарплат украинцам. Во второй половине этой недели усиление спроса можно ожидать из-за погашения ранее размещенных выпусков долгосрочных ОВГЗ и выплату купона по нескольким выпускам гособлигаций.

По моим оценкам, стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 – 41,90 гривны за доллар,

– уточняет банкир.

Золотько считает, что котировки на межбанке, а вместе с ними и стоимость наличного доллара умеренно возрастут. Регулятор продолжит придерживаться стратегии управляемой гибкости, покрывая структурный дефицит валюты, поэтому слишком резкого курсового движения ждать не стоит.