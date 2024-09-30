Росія намагається збільшити доходи в бюджет

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Українські новини" розповів, що Росія не зупиниться через брак фінансів.

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Данило Гетманцев Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Не варто себе тішити ілюзіями і думати, що Росія незабаром зупиниться через брак фінансів. Гроші в них є. У них є дуже серйозний запас ресурсів, який дозволяє їм триматися ще досить довго.

За його словами, за оцінками німецьких експертів, у першій половині 2024 року на військові витрати з федерального бюджету Росії було виділено 5,3 трильйона рублів (57 мільярдів доларів), що на 36% більше, ніж за перші шість місяців 2023 року.

При цьому, лише нафтогазові доходи російського бюджету у 2024 році мають скласти 11 трильйонів рублів, що дозволить покрити всі витрати на війну з надлишком.

Зауважте! Гетманцев зазначив, що у проєкті бюджету Росії на 2025 рік видатки на війну зростуть до 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів), що на 200% більше порівняно з військовим бюджетом 2022 року.

Покрити додаткові військові витрати (плюс 2,4 трильйона рублів) росіяни планують шляхом збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток підприємств, зазначив Гетманцев.