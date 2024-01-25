Чи залишиться облікова ставка на рівні 15%: в Нацбанку повідомили про рішення
Банкіри спрогнозували, що облікова ставка у січні залишиться на тому ж рівні, що й у грудні 2023 року. Відтак сьогодні регулятор на брифінгу підтвердив те, що ставка становитиме 15%.
Що з обліковою ставкою
Правління Нацбанку під час брифінгу, передає 24 Канал, ухвалив рішення, що з кінця січня 2024 року облікова ставка буде на рівні 15%. Нагадуємо, що у грудні 2023 року облікову ставку знизили з 16% до 15%.
Читайте також Вищі доходи у 2024 році: у що вигідно вкладати кошти українцямЗверніть увагу! Місяць тому регулятор знизив на 1 відсотковий пункт інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%, а ставка за кредитами рефінансування – до 21%.
В Нацбанку пояснили, що рішення про саме такий рівень ставки узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 відсоткового пункту на горизонті монетарної політики.
У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні,
– додають у відомстві.
Крім того, в НБУ спрогнозували, що у 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а у 2026 році – до 5%.
Ставки за гривневими інструментами
Впродовж липня – грудня ставки помірно знижувалися. Цьому сприяло пом’якшення процентної політики регулятора.
Збереження стимулів для банків у вигляді тримісячних депозитних сертифікатів стримувало зниження ставок за гривневими строковими депозитами населення. Дохідність гривневих інструментів була вищою за поточну та очікувану інфляцію,
– кажуть в Нацбанку.
У 2024 році очікується, що інфляція пришвидшиться, а баланс ризиків буде зміщений вгору. Саме тому ставка у 15% дасть змогу втримати привабливість гривневих інструментів.Важливо! Це обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості.