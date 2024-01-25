Останется ли учетная ставка на уровне 15%: в Нацбанке сообщили о решении

Банкиры спрогнозировали, что учетная ставка в январе останется на том же уровне, что и в декабре 2023 года. Поэтому сегодня регулятор на брифинге подтвердил, что ставка составит 15%.

Что с учетной ставкой

Правление НБУ во время брифинга, передает 24 Канал, принял решение, что с конца января 2024 года учетная ставка будет на уровне 15%. Напоминаем, что в декабре 2023 года учетною ставку снизили с 16% до 15%.

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Месяц назад регулятор снизил на 1 процентный пункт другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам – до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования – до 21%.

В Нацбанке объяснили, что решение об именно таком уровне ставки согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 процентного пункта на горизонте монетарной политики.

В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре,

– добавляют в ведомстве.

Кроме того, в НБУ спрогнозировали, что в 2025 году инфляция вернется к целевому диапазону, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году – до 5%.

Ставки по гривневым инструментам

В течение июля – декабря ставки умеренно снижались. Этому способствовало смягчение процентной политики регулятора.

Сохранение стимулов для банков в виде трехмесячных депозитных сертификатов сдерживало снижение ставок по гривневым срочным депозитам населения. Доходность гривневых инструментов была выше текущей и ожидаемой инфляции,

– говорят в Нацбанке.

В 2024 году ожидается, что инфляция ускорится, а баланс рисков будет смещен вверх. Именно поэтому ставка в 15% позволит удержать привлекательность гривневых инструментов.

Это будет ограничивать спрос на валютном рынке и способствовать выполнению задачи НБУ по обеспечению курсовой устойчивости.