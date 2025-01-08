Офіційний долар зростає, а євро спадає: НБУ оприлюднив ціни валют

НБУ встановив ціни валют, які показали різновекторні зміни. Долар виріс, а євро впало. Втім що зростання, що спад відбулися на межі декількох копійок.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,22 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 7 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,87 гривні. Тобто ціна впала на 3 копійки.

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Станом на 9 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,23 гривні,

євро – 43,42 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 8 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,10 гривні , продаж – по 42,75 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,74 гривні , продаж – по 42,79 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,30 гривні, продаж – 42,95 гривні.

Яким буде долар у 2025 році

За прогнозами економіста Олега Пендзина, долар може 2025 році сильно зрости, повідомляють у Ранок. Live.

Річ у тім, що у бюджеті середній курс долара закладений на рівні 45 гривень, що вже є явним показником для зростання. Відтак, імовірно, курс валюти буде до 47 гривень цього року.

Наразі в Україні єдиним продавцем валюти є НБУ, який і слідкує за курсом.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В нормальних умовах є багато продавців валюти – експортери, і багато покупці – імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок.

Крім того, Пендзин наполягає на тому, що в українці не має бути ілюзій щодо вартості валюти, адже вона обов'язково дорожчатиме.