Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,22 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 7 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,87 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.
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По состоянию на 9 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 42,23 гривны,
- евро – 43,42 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 8 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,75 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,74 гривны, продажа – по 42,79 гривны,
- в обменниках: покупка – 42,30 гривны, продажа – 42,95 гривны.
Каким будет доллар в 2025 году
По прогнозам экономиста Олега Пендзина, доллар может 2025 году сильно вырасти, сообщают в Утро. Live.
Дело в том, что в бюджете средний курс доллара заложен на уровне 45 гривен, что уже является явным показателем для роста. Поэтому, вероятно, курс валюты будет до 47 гривен в этом году.
Сейчас в Украине единственным продавцом валюты является НБУ, который и следит за курсом.
В нормальных условиях есть много продавцов валюты – экспортеры, и много покупатели – импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок.
Кроме того, Пендзин настаивает на том, что у украинцев не должно быть иллюзий относительно стоимости валюты, ведь она обязательно будет дорожать.