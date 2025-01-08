Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,22 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 7 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,87 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.

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По состоянию на 9 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,23 гривны,

евро – 43,42 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,74 гривны , продажа – по 42,79 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,30 гривны, продажа – 42,95 гривны.

Каким будет доллар в 2025 году

По прогнозам экономиста Олега Пендзина, доллар может 2025 году сильно вырасти, сообщают в Утро. Live.

Дело в том, что в бюджете средний курс доллара заложен на уровне 45 гривен, что уже является явным показателем для роста. Поэтому, вероятно, курс валюты будет до 47 гривен в этом году.

Сейчас в Украине единственным продавцом валюты является НБУ, который и следит за курсом.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В нормальных условиях есть много продавцов валюты – экспортеры, и много покупатели – импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок.

Кроме того, Пендзин настаивает на том, что у украинцев не должно быть иллюзий относительно стоимости валюты, ведь она обязательно будет дорожать.