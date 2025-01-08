По состоянию на утро 8 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,30 гривны (-2 копейки от 7 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,90 гривны (-10 копеек) и продажа – 10,45 гривны (+5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,40 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 030 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 045 гривен в банках, то 1 040 гривен в обменниках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 990 гривен.

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