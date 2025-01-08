Станом на ранок 8 січня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,30 гривні (-2 копійки від 7 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,90 гривні (-10 копійок) та продаж – 10,45 гривні (+5 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,40 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 030 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 045 гривень у банках, то 1 040 гривень у обмінниках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 990 гривень.

Зверніть увагу! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.