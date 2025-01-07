Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,19 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 11 копійок проти 6 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,90 гривні. Тобто ціна виросла на 57 копійок.

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Станом на 7 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,22 гривні,

євро – 43,87 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42 гривні , продаж – по 42,70 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,70 гривні , продаж – по 42,75 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,30 гривні, продаж – 42,90 гривні.

Прогноз курс на тиждень

За прогнозами банкірки Анни Золотько для 24 Каналу, цього тижня на ринку очікується заспокоєння ситуації, адже календарні ефекти на кінець року почали вичерпуватися.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Очікується на невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку.

Відтак долар на готівковому ринку буде коливатися від 42,50 гривні до 42,90 гривні за валюту. Крім того, наразі девальваційні очікування на ринку залишаються підвищеними.