В НБУ розповіли, через що можуть зрости ціни та пришвидшитись інфляція
В Україні все ще зберігаються ризики пришвидшення рівня інфляції. Навіть попри те, що її рівень протягом минулого місяця – знизився. Про те, що на це впливає – читайте далі.
Якою буде інфляція у грудні
Інфляція в листопаді знизилася до 5,1% – про це повідомили в НБУ під час пресбрифінгу, передає 24 Канал.
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За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через наступні фактори:
- логістичні труднощі на західних кордонах;
- швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.
Що сприяє сповільненню інфляції
Сповільненню інфляції у листопаді сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні. Останнє зумовило й дещо швидше, ніж очікував НБУ, зниження базової інфляції.Зверніть увагу! Із 15 грудня 2023 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15%, що узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань.
Як змінилися ціни на продукти у 2023 році
За даними Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за звітний місяць зросли на 2,8%. Найбільше збільшилась вартість на такі продукти:
- м’ясо і м’ясопродукти — на 13%.
- масло вершкове - на 9,6%;
- молоко — на 9,4%;
- хліб – 8,7%;
- сир — 7,9%;
- риба — на 4,3%;
- макарони — на 0,7%.
Водночас значно подешевшали:
- яйця – 22,3;
- соняшникова олія - на 12,8%;
- овочі — на 8,2%;
- цукор — на 3,8%;
- фрукти — на 2,1%.