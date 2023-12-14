В НБУ рассказали, из-за чего могут вырасти цены и ускориться инфляция
В Украине все еще сохраняются риски ускорения уровня инфляции. Даже несмотря на то, что ее уровень в течение прошлого месяца снизился. О том, что на это влияет – читайте дальше.
Какова будет инфляция в декабре
Инфляция в ноябре снизилась до 5,1% – об этом сообщили в НБУ во время прессбрифинга, передает 24 Канал.
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По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за следующих факторов:
- логистические трудности на западных границах;
- скорее истощение эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.
Что способствует замедлению инфляции
Замедлению инфляции в ноябре способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны. Последнее обусловило и несколько быстрее, чем ожидал НБУ снижение базовой инфляции.Обратите внимание! С 15 декабря 2023 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, что согласовывается с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий.
Как изменились цены на продукты в 2023 году
По данным Держстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за отчетный месяц выросли на 2,8%. Больше всего увеличилась стоимость на следующие продукты:
- мясо и мясопродукты – на 13%.
- масло сливочное – на 9,6%;
- молоко – на 9,4%;
- хлеб – 8,7%;
- сыр – 7,9%;
- рыба – на 4,3%;
- макароны – на 0,7%.
В то же время, значительно подешевели :
- яйца – 22,3;
- подсолнечное масло – на 12,8%;
- овощи - на 8,2%;
- сахар - на 3,8%;
- фрукты – на 2,1%.