Офіційні валюти йдуть на спад: НБУ опускає вартість долара та євро

Євро від НБУ чи не вперше за останні дні залишилося без змін в ціні, а от долар трішки просів. Водночас завтра, 15 листопада, Нацбанк встановить ще нижчі курси, аніж попередні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,34 гривні. Тобто ціна валюти впала на 3 копійки проти 14 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,94 гривні. Тобто, ціна залишилася без змін.

Станом на 15 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,24 гривні,

євро – 43,46 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 14 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,64 гривні, продаж – по 41,71 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,15 гривні, продаж – 41,80 гривні.

Який курс прогнозують на 18 – 24 листопада

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсового розповів, що наразі в Україні розпочався знижко-святковий період який врівноважить на готівковому ринку покупців та продавців.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Частина громадян купуватиме валюту, а інша частина витрачатиме її на необхідні приготування до прийдешніх свят.

З 18 по 24 листопада долар та євро будуть коливатися в таких межах: