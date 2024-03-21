Кому з пенсіонерів не перерахували виплати після індексації

В березні цього року відбулася індексація пенсій, яка охопила майже 10 мільйонів громадян України. Однак не всі категорії пенсіонерів відчули на собі зростання виплат.

Кому не підвищили пенсію

Нові розміри пенсійних виплат громадяни України почали отримувати вже у березні поточного року. Втім, виплати не перерахували для колишніх прокурорів та суддів, як повідомив колишній працівник Пенсійного фонду України Сергій Коробкін.

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Також не підлягали індексації пенсіонери, що отримують максимальну пенсію в Україні — 23 610 гривень, або розмір 10 мінімальних пенсій.

Кому пенсії "заморозять"

Після індексації вирішили "заморозити" пенсії для ветеранів з інвалідністю, набутою внаслідок війни, через недостатність коштів у бюджеті на соціальні виплати. Це рішення базується на постановах Кабінету Міністрів України №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року з наступними змінами.

Фіксовані розміри пенсій