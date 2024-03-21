Кому не підвищили пенсію

Нові розміри пенсійних виплат громадяни України почали отримувати вже у березні поточного року. Втім, виплати не перерахували для колишніх прокурорів та суддів, як повідомив колишній працівник Пенсійного фонду України Сергій Коробкін.

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Також не підлягали індексації пенсіонери, що отримують максимальну пенсію в Україні — 23 610 гривень, або розмір 10 мінімальних пенсій.

Кому пенсії "заморозять"

Після індексації вирішили "заморозити" пенсії для ветеранів з інвалідністю, набутою внаслідок війни, через недостатність коштів у бюджеті на соціальні виплати. Це рішення базується на постановах Кабінету Міністрів України №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року з наступними змінами.

Фіксовані розміри пенсій