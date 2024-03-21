Кому не підвищили пенсію
Нові розміри пенсійних виплат громадяни України почали отримувати вже у березні поточного року. Втім, виплати не перерахували для колишніх прокурорів та суддів, як повідомив колишній працівник Пенсійного фонду України Сергій Коробкін.
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Також не підлягали індексації пенсіонери, що отримують максимальну пенсію в Україні — 23 610 гривень, або розмір 10 мінімальних пенсій.
Кому пенсії "заморозять"
Після індексації вирішили "заморозити" пенсії для ветеранів з інвалідністю, набутою внаслідок війни, через недостатність коштів у бюджеті на соціальні виплати. Це рішення базується на постановах Кабінету Міністрів України №185 від 23 лютого 2024 року та №656 від 28 липня 2010 року з наступними змінами.
Фіксовані розміри пенсій
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи становитиме 15 347 гривень (додатково 1 742,50 гривні після індексації);
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи — 12 396 гривень (додатково 1 407,75 гривні);
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — 8 500 гривень (додатково 965,20 гривні);
- Для учасників бойових дій — 4 958 гривень (додатково 562,70 гривні).