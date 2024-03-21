Кому не повысили пенсию

Новые размеры пенсионных выплат граждане Украины начали получать уже в марте текущего года. Впрочем, выплаты не пересчитали для бывших прокуроров и судей, как сообщил бывший работник Пенсионного фонда Украины Сергей Коробкин.

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Также не подлежали индексации пенсионеры, получающие максимальную пенсию в Украине - 23 610 гривен, или размер 10 минимальных пенсий.

Кому пенсии "заморозят"

После индексации решили "заморозить" пенсии для ветеранов с инвалидностью, приобретенной в результате войны, из-за недостаточности средств в бюджете на социальные выплаты. Это решение базируется на постановлениях Кабинета Министров Украины №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с последующими изменениями.

Фиксированные размеры пенсий