Кому не повысили пенсию
Новые размеры пенсионных выплат граждане Украины начали получать уже в марте текущего года. Впрочем, выплаты не пересчитали для бывших прокуроров и судей, как сообщил бывший работник Пенсионного фонда Украины Сергей Коробкин.
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Также не подлежали индексации пенсионеры, получающие максимальную пенсию в Украине - 23 610 гривен, или размер 10 минимальных пенсий.
Кому пенсии "заморозят"
После индексации решили "заморозить" пенсии для ветеранов с инвалидностью, приобретенной в результате войны, из-за недостаточности средств в бюджете на социальные выплаты. Это решение базируется на постановлениях Кабинета Министров Украины №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с последующими изменениями.
Фиксированные размеры пенсий
- Для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы составит 15 347 гривен (дополнительно 1 742,50 гривны после индексации);
- Для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы - 12 396 гривен (дополнительно 1 407,75 гривны);
- Для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы - 8 500 гривен (дополнительно 965,20 гривны);
- Для участников боевых действий - 4 958 гривен (дополнительно 562,70 гривны).