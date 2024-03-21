Кто может получить социальную пенсию

В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию составляют:

Читайте также Льготы для пенсионеров в 2024 году: на что могут рассчитывать украинцы

для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Напомним! До 2028 года требования по стажу растут на год ежегодно. Поэтому через 4 года, чтобы выйти на пенсию, придется проработать уже 35 лет.

Стоит отметить, что такая пенсия является разницей между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. Сумма составляет не более прожиточного для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Эту выплату пересчитывают каждые полгода в зависимости от имущественных изменений и среднего совокупного дохода.

Как оформить социальную пенсию

Нужно обратиться в органы соцзащиты со следующими документами:

заявлением;

паспортом и документом, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;

справкой ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацией о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копией решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).

При каких условиях не назначат социальную пенсию

если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;

кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации – сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Однако, если в семье есть лицо с инвалидностью, вышеупомянутые условия не принимаются во внимание.