Немає таких грошей, – економіст сказав, з якими викликами зараз зіштовхнулася Україна

Напередодні 2024 року одним з головних викликів для України було отримання допомоги від США. Проте станом на квітень – вони вже встигли змінитися.

В ефірі 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що всі розуміють – росіяни продовжать обстріли критичної й енергетичної інфраструктури в Україні.

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За його словами, один постріл, одна ракета системи Patriot коштує від 6 до 8 мільйонів доларів. За ніч активної атаки може бути до 15 пострілів. Це приблизно 100 мільйонів доларів.

Ми фізично на сьогодні маємо гроші для подібних речей? Ні. Тому сьогодні вкрай надважливими є ППО і ракети, які нам дають наші партнери,

– наголосив Олег Пендзин.

"Коли ми з вами говоримо про воєнно-технічну допомогу і її зв'язок із майбутнім ростом економіки України, то треба розуміти: там, де щось росте, – його треба захистити, аби по ньому не прилетіло і не знищило. Оце чому ми так багато уваги приділяємо сьогодні воєнно-технічній допомозі, чому кажемо, що вона є вкрай важлива з погляду забезпечення росту економіки", – додав Пендзин.

Він нагадав, що під Києвом є Трипільська ТЕС, в яку летіло 7 ракет: 4 збили, а більше не було чим збивати, тому 3 прилетіло. Станом на сьогодні відновлювати її нереально, якщо не поставити там належної системи захисту.

Так, це старі радянські ТЕС, й сьогодні весь цивілізований світ від цього відходить. У країнах так званого колишнього соціалістичного табору, в тому числі й країнах Балтії – це все законсервоване, тому що йде потужний процес декарбонізації. Проте можуть нам це передати для того, щоб ми швидко відновилися перед опалювальним сезоном.

Тобто перша відповідь на запитання, що нам очікувати: якщо не буде належного захисту енергетичної системи України – 3,2% росту не буде. Її треба захистити, тому що енергетика на сьогоднішній момент є вкрай важливо для забезпечення

росту,

– пояснив Олег Пендзин.

Що ще впливає на економіку

Другий момент – це інвестиції наших партнерів в економіку України. Поки що ті інвестиції відбуваються шляхом тих грошей, що заробляють західні компанії в Україні й не можуть через валютні обмеження Нацбанку вивести їх за кордон. Саме тому ці кошти вкладають назад.

Коли ми дивимося звіти про ріст інвестицій в Україні, треба розуміти, що це не нові інвестиції. Це інвестиції, які по суті є рекапіталізація того, що отримали нашими партнерами на нашій території,

– наголосив економіст.

Проте є приклади, коли великі виробники зброї збираються вкладати певні кошти для того, щоби створити в Україні виробництва боєприпасів чи виробництва, пов'язані з технічним обслуговуванням техніки, яку вони сюди поставили. Це Rheinmetall, це Bayraktar, це певні технічні підприємства, які будуть забезпечувати функціонування в Україні.

Які є великі сектори економіки

За словами Пендзина, сьогодні є декілька секторів економіки, які однозначно будуть розвиватися і які будуть драйверами української економіки:

Це сільське господарство. Ми ніде від того не дінемося, ми потужний виробник.

Це військово-промисловий комплекс, тому що наш агресивний сусід, на жаль, ніде з мапи світу не щезне.

"Тобто ми будемо абсолютно інакше відноситися до українських Збройних Сил. Ми будемо абсолютно інакше відноситись до українського військово-промислового комплексу, тому що це буде питання виживання, а не питання збагачення й отримання додаткових коштів", – наголосив економіст.

Що буде розвиватися в Україні

На думку економіста, – це система IT. Вона буде, адже в Україні вже створено і, напевно, будуть продовжуватися достатньо пільгові умови оподаткування системи IT.

"Я вбачаю оці напрямки, які будуть працювати, як драйвери. Проте, щоб це все працювало, має працювати енергетика, про яку я вже сказав. Отаке моє бачення на квітень місяць цього (2024 – 24 канал) року того, що нас чекає з економікою України", – підсумував Олег Пендзин.