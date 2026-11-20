Досягнення пенсійного віку ще не гарантує, що зароблені кошти автоматично опиняться у гаманці. Проте навіть тривала затримка виплат не завжди означає остаточну втрату грошей.

Чому зволікання із заявою коштуватиме вам грошей

Якщо людина досягла пенсійного віку, але вирішила відкласти візит до державних органів, то розраховувати на автоматичну компенсацію за всі пропущені місяці не варто, про що зазначено у статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За загальним правилом, пенсію за віком призначають із наступного дня після досягнення пенсійного віку. Але лише за умови, що людина звернулася до установи не пізніше, ніж через три місяці, про що нагадує.

Важливо! Якщо цей дедлайн проігноровано, то нарахування почнуться виключно з дня подачі заяви. Тобто гроші за попередній період, протягом якого не оформлювали статус, просто залишаться в державному бюджеті і компенсувати їх неможливо.

За який період держава поверне борг, якщо виплати вже призначили

Зовсім інший сценарій діє тоді, коли пенсію уже офіційно призначили та нарахували, але гроші на банківський рахунок чи пошту з певних причин не надходили. У такій ситуації ключовим стає питання про те, з чиєї вини виникла затримка нарахування виплат.

Якщо виплати не забрала сама людина, то заборгованість погасять максимум за три роки до дня звернення. При цьому всю суму одразу не віддадуть: борг за 12 місяців виплатять одноразово, а решту розіб'ють на рівні щомісячні частини, які не перевищуватимуть розміру поточної пенсії.

Натомість, якщо кошти не надійшли через помилку чи збій у самому Пенсійному фонді, то жодних часових лімітів не існує. Людина має повне право вимагати повернення всієї суми заборгованості, незалежно від того, скільки років минуло, включно з компенсацією за втрату частини доходів через порушення строків виплати.

Як діяти пенсіонеру для розблокування своїх коштів

Аби з'ясувати долю своїх грошей та домогтися виплат, необхідно напряму контактувати з Пенсійним фондом. Зробити це можна як під час особистого візиту до найближчого територіального сервісного центру, так і дистанційно через їхній офіційний електронний портал.

Нагадаємо, що втратити виплати можна не лише через запізнення із заявою чи неодержання коштів.Так кожен пенсіонер, який вирішив повернутися до роботи або відкрити ФОП, має рівно 10 днів, аби повідомити про це ПФУ. Якщо цього не зробити, то держава продовжить платити надбавки для непрацюючих, які потім доведеться повертати через суд або примусові відрахування.