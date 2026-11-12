У пенсіонерів є 10 днів: про що треба терміново сповістити ПФУ

Кому треба обов'язково звернутися до Пенсійного фонду

Кожен український пенсіонер, який вирішив офіційно працевлаштуватися, зобов'язаний повідомити про це Пенсійний фонд України протягом 10 днів. Ця вимога стосується не лише роботи за трудовою книжкою, але й відкриття ФОП, укладання цивільно-правового договору чи початку незалежної професійної діяльності, про що наголошує Закон України.

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Сам факт виходу на роботу не позбавляє людину базової пенсії. Проте держава автоматично знімає з працюючого пенсіонера право на низку надбавок та доплат, які передбачені виключно для непрацюючих громадян.

Якщо ви проігноруєте десятиденний термін, ПФУ продовжить нараховувати виплати за старим стандартом. Коли система виявить розбіжність, виникне переплата, і всі зайво нараховані кошти доведеться повернути до бюджету добровільно або через примусове стягнення.

Варто пам'ятати, що при звільненні процедуру треба повторити – тоді фонд поверне вам усі належні "непрацюючі" бонуси.

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Як швидко та правильно повідомити державу про зміни

Аби захистити свій гаманець, необхідно надати контролюючому органу підтверджувальні документи. Це може бути наказ про прийняття на роботу, трудова книжка, договір або витяг з Єдиного державного реєстру для підприємців.

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Зробити це можна дистанційно через офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою "Дія.Підпису" чи кваліфікованого електронного підпису. Для тих, хто віддає перевагу живому спілкуванню, залишається варіант особистого візиту до найближчого сервісного центру з паперовими копіями.

Що відомо про інші причини втрати пенсійних коштів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські пенсіонери ризикують втратити від 20% до 75% своїх щомісячних нарахувань через борги або зміну соціального статусу. Наприклад, найжорсткіші стягнення у розмірі 75% застосовуються до тих літніх людей, які переходять на повне державне утримання у спеціалізованих пансіонатах чи інтернатах.

Крім того, виплати можуть повністю заморозити, якщо людина не пройшла обов'язкову фізичну ідентифікацію або не забирала призначені кошти понад шість місяців підряд.