Кому гроші надійдуть у першу чергу

Згідно із затвердженим графіком, пріоритетне право на раннє отримання коштів мають ветерани та постраждалі від війни громадяни. Їм виплати традиційно надходять на рахунки до 10 числа кожного місяця, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

До цієї категорії належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю, яка настала внаслідок війни, громадяни з особливими заслугами перед державою, а також члени родин загиблих захисників та захисниць України.

Коли чекати на зарахування решті українців

Для більшості пенсіонерів графік залишається стабільним – фінансування відбуватиметься у період з 4 до 25 листопада. Точна дата залежить від індивідуального розпису, а забрати свої гроші можна як через уповноважені банки, так і у відділеннях Укрпошти.

Якщо людина має інвалідність I групи або потребує постійного стороннього догляду, вона може оформити безкоштовну доставку готівки прямо додому. Для цього достатньо написати відповідну письмову заяву.

Крім того, закон дозволяє довірити отримання коштів родичам через нотаріальну довіреність.

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Важливо! Якщо такий документ оформлено більш ніж на рік, пенсіонер має щороку підтверджувати своє бажання отримувати виплати через представника.

Які доплати до пенсії призначили раніше

Нагадаємо, що у жовтні частина літніх людей отримала приємний бонус до основної суми. Йдеться про автоматичну вікову надбавку для тих, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Пенсіонери віком від 70 до 74 років почали отримувати додаткові 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а громадянам старше 80 років держава доплачує максимальні 570 гривень.